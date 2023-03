Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Aurescu a explicat in Parlament acțiunile pe care le-a demarat Ministerul Afacerilor Europene in dosarul Bistroe. Oficialul susține ca imaginea externa a Romaniei a fost atacata de propaganda rusa, care a incercat sa foloseasca subiectul pentru a bloca sprijinul oferit Ucrainei.

- Șeful diplomației romane va participa luni, incepand cu ora 16.00, la o dezbatere in Parlament, la invitația partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), care i-a pregatit mai multe intrebari.

- Ministrul Afacerilor Externe efectueaza, in perioada 13-14 martie, o vizita oficiala la Vilnius, in Lituania. Bogdan Aurescu va discuta cu omologul lituanian despre aderarea la Schengen, razboiul din Ucraina și impactul sau in regiune.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au avut, luni, o convorbire telefonica pe teme de interes prioritar pentru Parteneriatul Strategic bilateral, respectiv in contextul razboiului Rusiei contra Ucrainei si al eforturilor de combatere a efectelor…

- Romania este ingrijorata de planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in interventia sa la Organizatia Natiunilor Unite. Aurescu a participat la Dezbaterea la nivel ministerial a Consiliului de Securitate al ONU pe tema „Mentinerea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, marti, la New York o cu secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, acolo unde au abordat mai multe subiecte legate de fenomenele care au loc in lume in acest moment, dar și despre evoluția situației tensionate din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit la telefon cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, despre noua lege a minoritaților din Ucraina, care limiteaza drepturile romanilor. Cei doi oficiali au convenit lansarea unor consultari privind aceste probleme, dar și o intalnire in perioada…