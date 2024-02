Austria se alătură statelor exportatoare de energie cu sprijinul Rusiei Austria a exportat anul trecut mai multa energie decat a consumat, pentru prima data in ultimele doua decenii, in conditiile in care livrarile stabile de gaze naturale din Rusia si consumul mai mic de electricitate au dat un impuls companiilor detinute de statul austriac, transmite Bloomberg. Datele scot in evidenta impactul inegal al crizei energetice declansate de invazia ruseasca in Ucraina. In timp ce socul preturilor ridicate la electricitate si gaze naturale i-a fortat pe consumatori sa isi reduca consumul, companii precum OMV AG si Verbund AG au profitat prin exporturile mai mari de energie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

