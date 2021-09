Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Catalin Drula, l-a atacut dur pe premierul Florin Cîțu, la scurt timp dupa și-a depus demisia la cabinetul acestuia. „Plec din cauza unui premier iresponsabil.Da, Florine, s-a terminat! Te agați de putere, dar România nu te mai vrea.”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 26 august 2021, ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru privind inceperea noului an școlar, la care vor participa ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin-Mihai Cimpeanu. Potrivit Administrației Prezidențiale,…

- Prioritațile de cooperare in sectorul agroalimentar in perioada urmatoare au fost examinate recent de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel Gherciu, si adjunctul reprezentantului Organizației pentru Alimentație și Agricultura (FAO) in Republica Moldova, Tudor Robu, transmite MOLDPRES.…

- Prim-ministrul si ministrii noului guvern al Republicii Moldova au depus juramantul vineri in fata presedintei tarii, Maia Sandu, dupa ce anterior au primit votul de investitura din partea Legislativului. Prim-ministrul Natalia Gavrilita, vicepremierii si ministrii au jurat sa-si daruiasca…

- Guvernul francez a anuntat marti ca ar putea trimite Rusia in fata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), ca urmare a planurilor Moscovei de a obliga producatorii straini de sampanie sa isi eticheteze produsul drept "vin spumant" in Rusia.

- Interzicerea de catre UE a cresterii gainilor in custi ar fi o masura gresita atat legal, cat si din punctul de vedere al agriculturii – a declarat ministrul ungar al Agriculturii, intr-o inregistrare video postata pe pagina sa de socializare. Potrivit lui Istvan Nagy, Comisia Europeana sprijina initiativa…

- Ministrii de externe ai statelor G20 au adoptat marti, la Matera, in sudul Italiei, o declaratie cu obiectivul de a contribui la eradicarea foametei care continua sa se extinda in lume, transmite AFP. 'Am adoptat astazi (marti) declaratia de la Matera cu privire la securitatea alimentara',…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut, inaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai UE, sanctiuni economice impotriva Belarusului, care ar putea viza industria potasei sau sectorul energetic. De asemenea, vor fi inasprite restrictiile la exporturile din UE de arme si echipamente care pot fi…