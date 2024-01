Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii anunța ca fermierii pot depune cereri pentru a primi ajutor. „Asa cum am promis, am demarat procedurile pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal. Centrele locale si judetene ale APIA au inceput sa primeasca cererile, perioada de depunere fiind 29…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța ca au inceput procedurile pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal. La negocierile care au avut loc in urma protestelor fermierilor, aceasta a fost una dintre marile promisiuni facute acestora de catre Guvern.”Așa cum am…

- Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a scris pe Facebook ca, dupa cinci ore de dezbateri, fermierii din Botosani si Timis au inteles ca in bugetul ministerului exista bani pentru toate problemele lor. Prin actele normative adoptate si pe care guvernul le va aproba in saptamanile viitoare vor fi rezolvate…

- Ministrul agriculturii, Florin Barbu a declarat miercuri ca isi doreste continuarea plafonarii pretului alimentelor de baza, pentru ca ordonanta are un rol foarte important, el precizand ca sunt alimente de baza care sunt consumate de 50% din romani iar acestea sunt necesare pentru toate familiile cu…

- Reprezentantii asociatiilor de fermieri din sectorul bovin au intrat la discutii cu ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, printre principalele probleme semnalate fiind cele legate de subfinantarea in sectorul de ameliorare a raselor, acordarea ajutorului national tranzitoriu si…

- Sectorul ovin si caprin va beneficia in anul 2024 de o suma de 80 de milioane de euro prin sprijinul cuplat, iar prin ajutorul national tranzitoriu (ANT) vor fi disponibile in acest an alte 40 de milioane de euro, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, informeaza…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, si reprezentantii asociatiilor din sectorul vegetal au agreat luni 13 solicitari venite din partea fermierilor, dupa mai bine de trei ore de negocieri, informeaza Agerpres.roPrintre acestea se afla acordarea in regim de urgenta a platilor APIA, compensarea pierderilor…

- Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste un miliard de euro, in prima sesiune de depunere de proiecte a programului Investalim, a anuntat ministrul Agriculturii, Florin Barbu."Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand…