Ministerul Transporturilor anunta ca Astaldi va investi 400 de milioane de euro in Romania anul viitor

Reprezentantii constructorului italian Astaldi au anuntat joi, in cadrul unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca firma este pregatita sa investeasca minimum 400 milioane euro anul viitor, in Romania, informeaza ministerul de resort, pe pagina de Facebook.



Lucian Sova si reprezentantii conducerii constructorului Astaldi, care deruleaza lucrari de infrastructura in Romania, au discutat despre modalitatile de accelerare a investitiilor pentru finalizarea la termen a proiectelor de autostrazi, cale ferata si metrou.



"Ministrul Lucian Sova a asigurat partea…