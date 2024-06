Ministerul Sanatatii: Saptamana trecuta - 262 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2

Ministerul Sanatatii a informat, marti, ca in saptamana 3 9 iunie au fost inregistrate 262 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV 2.Potrivit sursei citate, 89 dintre cazurile noi sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare, conform Agerpres.Pana in prezent, au fost inregistrate 3.531.264 de cazuri de infectare cu SARS CoV 2.Incidenta inregistrata la 14 zile este de 0,02.Distinct de cazurile noi, in urma retestarii pacientilor c ...