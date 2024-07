Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 3.532.369 cazuri de infectare cu SARS CoV 2. Incidenta inregistrata la 14 zile este de 0.02. Din totalul pacientilor internati in prezent, 3 sunt minori, acestia sunt internati in sectii.In intervalul 24 30 iunie 2024 au fost inregistrate…

- In intervalul 17 23 iunie 2024 au fost inregistrate 310 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 . 90 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Potrivit Ministerului…

- Ieri, Ministerul Sanatatii a informat ca in saptamana 10 -16 iunie au fost inregistrate 276 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, 103 dintre cazurile noi sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…

- Ministerul Sanatatii a informat, marti, ca in saptamana 3 9 iunie au fost inregistrate 262 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV 2.Potrivit sursei citate, 89 dintre cazurile noi sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare, conform…

- In intervalul 13 19 mai 2024 au fost inregistrate 120 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 . 39 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Pana in prezent,…

- In intervalul 06 12 mai 2024 au fost inregistrate 129 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 . 35 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.Saptamana 06…

- Ieri, Ministerul Sanatatii a informat ca in saptamana 29 aprilie – 5 mai au fost inregistrate 92 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, 29 dintre cazurile noi sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa…

- In intervalul 29 aprilie 05 mai 2024 au fost inregistrate 92 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 . 29 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Potrivit…