- Un numar de 48.031 copii se aflau in sistemul de protectie speciala, la finele anului trecut, din care 13.961 copii (29,07%) beneficiau de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential. Dintre acestia, 10.968 copii se aflau in servicii de tip rezidential publice si 2.993…

- O noua casa de tip familial destinata ocrotirii copiilor din sistemul rezidențial este funcționala in localitatea Starciu, in urma unei investiții de peste 485.000 de lei asigurata de Consiliului Județean Salaj. Vineri, 26 martie, a avut loc recepția finala a lucrarilor de modernizare a Casei de tip…

- Circa 7.000 de copii din județ, provenind din 5.059 de familii, au unul sau ambii parinți plecați in strainatate. Este un numar in scadere fața de anii trecuți, cand la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava se inregistrau intre 8000 și 9.000 de copii aflați ...

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, in parteneriat cu sectorul Educațional-teologic din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților (cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic) și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava organizeaza ...

- Reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Ialomița, implementeaza in perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022, in parteneriat cu DGASPC Arad, DGASPC Buzau, DGASPC Mureș și Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București, proiectul…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Arad implementeaza in perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, in parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Ialomița, in calitate de promotor...

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Hunedoara si Directia de Asistenta Sociala (DAS) din cadrul Primariei Hunedoara au declansat, luni, anchete sociale la domiciliile celor doi copii, de 13 ani si de opt ani, care au fost agresati de un barbat de 29 de ani, duminica…

