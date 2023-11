Stiri pe aceeasi tema

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat marți, 21 noiembrie, noul Plan de Redresare și Reziliența al Romaniei, in valoare de 28,5 miliarde de euro, dintre care 14,9 miliarde imprumuturi și 13,6 miliarde granturi, au anunțat Comisia Europeana și Ministerul Proiectelor Europene. Suma inițiala…

- ”Comisia Europeana confirma oficial ca am onorat promisiunea facuta romanilor, de a elimina din PNRR plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile. Odata cu aprobarea modificarii Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, de astazi scapam definitiv de cosmarul introdus cu…

- „30% din alocarea Fondului European de Dezvoltare Regionala si 37% din alocarea Fondului de Coeziune, totalizand 6,7 miliarde de euro, reprezinta contributia interventiilor programelor finantate din aceste fonduri in domeniul climei. Complementar, 41% din alocarea din Planul National de Redresare si…

- Romania va primi inca 2,75 miliarde de euro prin PNRR, dupa ce a fost autorizata plata celei de-a doua tranșe a sprijinului nerambursabil și a celei de-a doua tranșe a sprijinului sunb forma de imprumut, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).„In urma evaluarii parțial…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) in calitate de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a transmis, astazi, Comisiei Europene, Planul Național de Redresare și Reziliența revizuit. Documentul…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, vineri, Comisiei Europene, propunerea de ajustare a Planului Național de Redresare și Reziliența. „Documentul include modificarile PNRR in urma aplicarii articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de…