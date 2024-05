Romanii au inceput sa foloseasca tot mai mult cardurile de cumparaturi, atunci cand vor sa faca achiziții pe care nu și le permit. Specialiștii spun, insa, ca se supun unui risc de care nu sunt conștienți. Daca nu respecta condițiile impuse de rata emitenta, au șanse mari chiar sa ajunga la executare silita. Riscul utilizarii […] The post Avertisment pentru cei care folosesc carduri de cumparaturi. Risca sa fie executați silit appeared first on Puterea.ro .