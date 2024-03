Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat pe marginea dezbaterilor care vizeaza inchiderea supermarketurilor in weekend.”Am dat in discutie, la tehnicul Guvernului, sa vedem in primul rand impactul. Nu e o decizie usoara. Acum trebuie sa fim corecti, ca nu exista evaziune la supermarketuri, in primul rand.In…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca a dat spre analiza propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri. El a mai spus ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”.

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca a dat in calcul propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri, dar adauga ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”. „Am dat in discutie, la Tehnicul Guvernului, sa vedem in primul…

- A venit weekend-ul, iar deserturile sunt cel mai potrivit mod sa iți rasfeți familia. Lotus cheesecake este unul dintre prajiturile care te vor cuceri de la prima felie. Vestea buna este ca se gatește ușor, rețeta este simpla și ai nevoie de doar cateva ingrediente.

- „Cred ca v-ați obișnuit, eu cel puțin m-am obișnuit ca notele de plata sa-mi vina mie ca premier pentru toate tampeniile facute de alții. Ințeleg ca pana pe data de 10 va veni și o decizie definitiva in cazul Roșia Montana.Ieri, in ședinta de Guvern, am rugat toți colegii care dețin informatii și care…

- „Cred ca v-ați obișnuit, eu cel puțin m-am obișnuit ca notele de plata sa-mi vina mie ca premier pentru toate tampeniile facute de alții. Ințeleg ca pana pe data de 10 va veni și o decizie definitiva in cazul Roșia Montana.Ieri, in ședinta de Guvern, am rugat toți colegii care dețin informatii și care…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca asteapta de la ministrul de Finante ca, in zilele urmatoare, sa ii prezinte impactul bugetar privind neimpozitarea pensiilor pana la 3.000 de lei.„Nu va suparati, astazi la ora 8:30 in Guvernul Romaniei am cerut ministrului de Finante sa vina cu impactul bugetar…

- Romanii nu mai așteapta de la liderii lor taieri de panglici și hore, ci soluții concrete și oneste care sa genereze echitate sociala, afirma premierul Marcel Ciolacu. El spune ca a decis sa reduca la maximum timpul alocat festivitaților oficiale.„Prioritatea mea din aceaste zile este sa gasesc soluții…