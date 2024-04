Stiri pe aceeasi tema

- Doar 3 din 10 romani ar fi de acord cu inchiderea supermarketurilor si hypermarketurilor in weekend, arata cel mai recent studiu derulat de Reveal Marketing Research, care si-a propus sa identifice atitudinile si perceptiile romanilor cu privire la propunerea micilor comercianti privind inchiderea marilor…

- Ideea reducerii programului hipermarketurilor, in weekend, a starnit valva, inclusiv in mediul online, unde parerile sunt imparțite. Ideea deja implementata in unele țari din Uniunea Europeana a fost luata in considerare de ministrul Agriculturii. Badea, banc despre inchiderea supermarketurilor Intrebat…

- Punct final in mult mediatizatul subiect al inchiderii supermarketurilor in weekend. Tema care a imparțit Romania in doua s-a tranșat joi la Guvern, acolo unde premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi decizia finala. „In incheiere, vreau sa inchid un subiect care a provocat dezbatere publica, cel legat…

- A fost agitație in Romania dupa ce micii producatori și patroni de magazine romanești au cerut inchiderea supermarketurilor in weekend. Aceștia au acuzat ca vanzarile le scad drastic in cele doua zile libere in care romanii efectiv iau cu asalt marile magazine unde gasesc de toate la un loc. Ministrul…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca va analiza cu atenție propunerea de inchidere a hipermarketurilor și a magazinelor alimentare in timpul weekendurilor. „Am discutat acest aspect la nivelul Guvernului, pentru a evalua impactul. Nu este o decizie ușoara. Trebuie sa fim echitabili. Nu…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca masura inchiderii supermarketurilor in weekend nu ar fi o masura inspirata pentru ca nu poate dicta Guvernul cand sa-și faca oamenii cumparaturile. Totuși, Ciolacu a explicat ca a mandat o echipa de specialiști care vor analiza propunerea și vor veni cu soluții. ”Am…

- Marcel Ciolacu anunta ca a dat in calcul propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri, dar adauga ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”. „Am dat in discuție la Guvern, sa vedem impactul. Nu e o decizie ușoara.…

- Exista o diferenta. Noi intotdeauna am venit cu alternative la guvernare, am venit cu proiecte in echipele de lucru, am venit cu planuri bine stabilite pentru a le pune in aplicare si am stiut ne aparam valorile, a spus Marcel Ciolacu la conferinta PSD Covasna. Nu intotdeauna as putea spune acelasi…