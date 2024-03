Stiri pe aceeasi tema

- O initiativa neasteptata a micilor comercianti care cer ca marii comercianti, adica supermarketurile sa fie inchise in weekend. Acest lucru se intampla pentru ca au vazut ca la sfarsit de saptamana vanzarile le scad semnificativ, intrucat oamenii aleg sa isi faca cumparaturile in marile magazine pentru…

- Primarii ajung fața in fața cu premierul Marcel Ciolacu, dupa ce au cerut salarii mai mari. Zeci de mii de salariați ai primariilor din 800 de comune amenința cu proteste și chiar greva generala daca nu primesc venituri mai mari. In plus, oamenii sunt revoltați și de discuțiile pe comasarea comunelor…

- In cadrul acestei intalniri, Prim-ministrul Marcel Ciolacu a fost insoțit de viceprim-ministru Marian Neacșu, consilierii de stat in Cancelaria Prim-Ministrului Carmen Orban și Minel Ivașcu, secretarul de stat in Ministerul Sanatații Alexandru Rogobete și secretarul de stat in Cancelaria Prim-Ministrului…

- Este pozitiv faptul ca PSD a recunoscut implicit ca a comis un exces, un atac frontal asupra libertații presei, care pana la urma ingradea dreptul cetațeanului la o corecta și completa informare.Este regretabil ca acest an electoral extrem de important a debutat printr-un asemenea abuz, dar este pozitiv…

- ”Reprezentantii Cancelariei Prim-ministrului au avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentanti ai transportatorilor din toate zonele Romaniei. Dialogul dintre cele doua parti a vizat analizarea problemelor cu care se confrunta sectorul transportatorilor si a solutiilor de rezolvare la…