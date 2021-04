Stiri pe aceeasi tema

- Romania, prin Ministerul Finantelor, a lansat pe 7 aprilie prima emisiune de euroobligatiuni din acest an pe pietele internationale de capital, care s-a bucurat de un interes deosebit din partea investitorilor, prin care au fost atrase 3,5 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Romania, prin Ministerul Finantelor, a lansat pe 7 aprilie prima emisiune de euroobligatiuni din acest an pe pietele internationale de capital, care s-a bucurat de un interes deosebit din partea investitorilor, prin care au fost atrase 3,5 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor,…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2021, de 1.249.283, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor.Din totalul celor 801.364 de angajati din administratia publica centrala,…

- Deductibilitatea cheltuielilor cu educatia timpurie, respectiv 1.500 de lei pe luna pentru crese sau gradinite, poate genera, la nivelul anual, un impact estimat asupra veniturilor bugetare de 4,5 miliarde lei, ceea ce ar presupune o crestere a deficitului bugetar cu 0,4 puncte procentuale, pana la…

- „Domnule presedinte al Camerei si de sedinta comuna, ati depasit toti fostii presedinti ai Camerei Deputatilor. Nu am mai auzit pana acum sa intrerupi opozitia pe timpul ei. Nu s-a mai intamplat vreodata sa fie intrerupta opozitia pe timpul ei. Am venit cu o propunere, imi pare rau ca nu e aici domnul…

- Ghidul contribuabililor care realizeaza venituri din premii și jocuri de noroc a fost publicat miercuri pe site-ul ANAF, a anunțat Ministerul Finanțelor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, persoanele fizice care realizeaza venituri din premii și jocuri de noroc atat din Romania, cat…

- Ghidul contribuabililor care realizeaza venituri din premii și jocuri de noroc a fost publicat miercuri pe site-ul ANAF, a anunțat Ministerul Finanțelor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, persoanele fizice care realizeaza venituri din premii și jocuri de noroc atat din Romania,…

- Persoanele fizice care obtin venituri din profesii liberale pot consulta ghidul fiscal care a fost publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, materialele informative se gasesc in sectiunea Asistenta Contribuabili – Servicii oferite…