Stiri pe aceeasi tema

- A doua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din 2024 au dobanzi anuale atractive de 6,10% și, respectiv, 7% și scadențe de 1 și 3 ani. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Romanii care doresc sa-și investeasca economiile in titlurile de stat emise…

- Ministerul Finanțelor a lansat luni, 18 decembrie, o noua ediție Tezaur cu dobanzi anuale de pana la 7,10%. Romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR , cu scadența de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% și, respectiv, 7,10%, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanțelor. Titlurile…

- ”Incepand de astazi, 18 decembrie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu scadenta de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% si, respectiv, 7,10%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. De la inceputul anului 2023 pana in prezent, in cele 11…

- Romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu scadenta de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,15% si, respectiv, 7,25%, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului de Finante Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. “Am lansat de astazi ( n.n- luni,…

- Economie Dobanzi neimpozabile de pana la 7,25% pentru ultima ediție TEZAUR din 2023 noiembrie 14, 2023 12:25 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii, persoane fizice ca, incepand din 13 noiembrie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu scadența…

- Romanii pot investi de marți, 17 octombrie, și pana pe 10 noiembrie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitați de 1 și 3 ani și dobanzi anuale de 6,25%, respectiv 7,25%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. „Fiecare emisiune de titluri de stat vine cu o gama…

- ”Incepand de marti, 17 octombrie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani cu dobanzi anuale de 6,25% si, respectiv, 7,25%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, precizeaza Ministerul Finantelor. Sunt eligibile persoanele…

- Economie In lunile octombrie și noiembrie, Programul TEZAUR continua cu dobanzi de pana la 7,25% octombrie 17, 2023 08:46 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii, persoane fizice ca, incepand de marți, 17 octombrie 2023, și pana pe 10 noiembrie 2023, romanii…