Ministerul Educației: Cum se încheie MEDIILE în semestrul doi Ministerul Educației explica intr-o postare pe Facebook cum se vor incheia mediile in acest an școlar, precizand ca in situațiile in care elevul nu are nicio nota in semestrul al doilea și nici nu i se poate valorifica activitatea online, media va fi cea de pe semestrul I. In cazul in care in semestrul I este corijent, atunci cadrul didactic decide impreuna cu elevul sau parintele data la care elevul poate susține o lucrare scrisa/un proiect prin care sa fie notat, iar nota la aceasta evaluare devine media anuala. Potrivit ministerului, nu se mai dau teze in... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

