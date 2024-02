Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de ambasador politic al proiectului „Inițiativa pentru sanatatea femeii”, platforma dedicata imbunatațirii politicilor publice privind sanatatea femeilor, știu ca femeile din Romania raman o categorie vulnerabila in fața bolilor oncologice. Cred cu tarie ca ingrijirea sanatații femeilor…

- Exista o localitate in țara noastra unde poți sa ajungi pe lista rusinii, daca nu platesti taxa de cult. Totodata, documentul a fost oficializat cu o parafa. Iata unde se intampla acest lucru!

- A fost promulgata legea de ratificare a Acordului dintre Romania și SUA privitor la recunoașterea reciproca a perioadelor de munca și a dreptului la pensie. Anunțul a fost facut de reprezentanții ministerului Muncii pe pagina de Facebook. Acest acord prevede valorificarea perioadelor lucrate atat in…

- Antreprenorii din Romania au la dispoziție o noua platforma online, IMM MENTOR, lansata de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru informații din domeniul afacerilor, potrivit Agerpres. Ministerul a facut noul site in cadrul unui proiect pe fonduri europene și susține ca IMM MENTOR…

- Romania, Turcia si Bulgaria urmeaza sa semneze in ianuarie un acord cu privire la un plan comun de indepartare a minelor care plutesc in Marea Neagra, a transmis, sambata, ministrul turc al Apararii, Yasar Guler, relateaza Reuters. Yasar Guler a declarat ca „Initiativa trilaterala” va include deocamdata…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a publicat luni, in transparenta decizionala, Ghidul solicitantului pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii, schema de ajutor multianuala, pe durata…

- Hidroelectrica a semnat, astazi, un act adițional prin care se prelungește cu un an acordul cadru cu Hidroserv. Aceasta este subsidiara dedicata lucrarilor de mentenanța și dezvoltare. Documentul ia in calcul condițiile actuale de piața in ceea ce privește costurile cu lucrarile și serviciile prestate…