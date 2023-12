Ministerul Finanțelor a planificat, in luna decembrie 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 4,5 miliarde de lei, pentru refinanțarea datoriei publice si finanțarea deficitului bugetului de stat. Conform prospectului publicat in Monitorul Oficial, in data de 7 decembrie va fi organizata licitatie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, in suma de 500 de milioane de lei, cu scadenta in 26 iunie 2024. De asemenea, tot in luna decembrie, vor fi lansate opt emisiuni de obligatiuni de tip benchmark, cu o valoare totala de 3,5 miliarde lei, urmate a doua zi de o…