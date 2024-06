Ministerul Finantelor (MF) a planificat, pentru luna iunie 2024, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 750 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni. Suma totala preconizata de Ministerul Finanțelor, de 6,95 miliarde de lei, este cu […] The post Ministerul Finanțelor se va mai imprumuta cu inca 7 miliarde la banci appeared first on Puterea.ro .