Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii pregatește includerea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a castelelor Peleș și Pelișor, a anunțat ministrul Raluca Turcan pe Facebook. „Pregatim includerea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a castelelor Peleș și Pelișor. Am avut o prima discuție la sediul Ministerului Culturii…

- Fostele inchisori comuniste – Sighet, Pitești, Jilava, Ramnicu Sarat și Fagaras vor fi inscrise in Patrimoniul Mondial UNESCO, a anunțat Raluca Turcan, ministrul Culturii: ’’Fostele inchisori comuniste din Pitești, Sighet, Jilava, Ramnicu Sarat și Fagaras, reprezentative pentru fenomenul opresiunii…

- Lucrarile de executie pentru interventia in prima urgenta si servicii de proiectare destinate acoperisurilor monumentelor istorice Castelul Peles si Castelul Pelisor vor incepe in scurt timp, anunta ministrul Culturii, Raluca Turcan, relateaza News.ro.Conform contractului semnat de Institutul National…