- Alte trei nave cu cereale au plecat din porturile ucrainene si se indreapta spre Turcia pentru a fi supuse unor inspectii, a anuntat, vineri, Ministerul turc al Apararii, relateaza The Associated Press. Cele trei nave transporta o incarcatura totala de 58.000 de tone de porumb. O prima incarcatura de…

- Serviciile de informatii militare britanice au anuntat marti ca un atac asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul declansat cu peste cinci luni in urma in Ucraina, transmite DPA, potrivit…

- Mass-media rusa a publicat imagini video cu momentul lansarii rachetelor Kalibr folosite pentru a lovi orașul-port Odesa saptamana trecuta de catre navele rusești de razboi din Marea Neagra. Inregistrarea video, obținuta probabil de la ministerul rus al Apararii, a fost distribuita inițial pe canalul…

- Avionul cargo, care s-a prabusit sambata seara langa localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei, transporta 11,5 tone de produse de aparare in Bangladesh. “Aeronava ucraineana An-12 care a cazut in Grecia transporta 11,5 tone de produse de aparare din Serbia in Bangladesh”, a anunțat Ministerul…

- Cladirea din Vinița bombardata joi de armata rusa cu rachete Kalibr lansate din Marea Neagra ar fi fost folosita de oficiali militari ucraineni pentru a se intalni cu furnizori de arme straini, susține Ministerul rus al Apararii, in incercarea sa de a justifica atacul care a ucis 23 de persoane, printre…

- Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca fortele militare au stabilit „controlul…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, marti, ca rachetele sale au lovit un aerodrom din apropierea orasului-port ucrainean Odesa, ca represalii la atacul efectuat cu o zi inainte de fortele ucrainene asupra platformelor de foraj de hidrocarburi Cernomorneftegaz din Marea Neagra, au relatat agentiile…