- Ministrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, Romania, Slovacia si Ungaria au discutat vineri in videoconferinta despre situatia creata pe pietele celor 6 state membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina.S-a convenit ca aceste probleme sa nu se abordeze separat, ci in mod unitar…

- In februarie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Ungaria (25,8%), Letonia (20,1%), Cehia (18,4%), Estonia (17,8%), Polonia si Lituania (ambele cu 17,2%), Slovacia (15,4%), Bulgaria (13,7%) si Romania (13,4%, similar cu nivelul din ianuarie). La polul opus, tarile membre…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Iasi, ca cerealele importate din Ucraina respecta parametrii de calitate, cele 8.500 de probe prelevate de ANSVSA dovedind acest lucru, informeaza AGERPRES . Ministrul Daea a declarat ca Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta…

