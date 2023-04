Militanții islamici au ucis zeci de soldați din Burkina Faso într-un atac Armata din Burkina Faso a anuntat ca 33 de soldati au fost ucisi intr-un atac al militantilor islamisti asupra unui post militar. Este al doilea atac din ultima saptamana asupra trupelor burkineze, in care zeci de soldati au fost ucisi, informeaza Rador. Guvernul militar din Ouagadougou a vorbit pentru prima data despre incidentul de saptamana trecuta, in care aproape 100 de civili au fost ucisi de ceea ce autoritatile locale au descris ca fiind "barbati in uniforme militare". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

