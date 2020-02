Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile vin pe fondul unor atacuri lansate la adresa lui Bloomberg de catre rivalii sai democrati cu privire la modul in care acesta si-a folosit averea in campanie. „Ne vom afla la 180 de grade de pozitia in care se afla Donald Trump in aceste probleme", a declarat, marti, Tim O'Brien, consilierul…

- Candidatul miliardar la președinția SUA Michael Bloomberg a atins scorul de 19% in sondaje și va accede in urmatoarea dezbatere a democraților, unde va fi cel mai probabil ținta numarul unu a criticilor, scrie New York Times. Fostul primar al New York-ului Michael Bloomberg a urcat spectaculos in sondaje,…

- Fostul primar din South Bend (statul Indiana), Pete Buttigieg, s-a impus la limita in fata senatorului de Vermont, Bernie Sanders, in adunarile electorale (caucus) din statul Iowa, a informat joi seara Partidul Democrat la capatul unei numaratori haotice si controversate care a durat trei zile, informeaza…

- Pete Buttigieg conduce in votul pentru alegerile primare din Iowa, primul stat unde reprezentantii Partidului Democrat au votat pentru desemnarea candidatului la presedintia SUA, potrivit rezultatelor pentru 62% din sectiile de vot, devansandu-l pe senatorul socialist Bernie Sanders, au indicat date…

- Ajutorul de 400 de milioane de dolari acordat Ucrainei a fost blocat la 90 de minute dupa convorbirea telefonica dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, din iulie acest an. Informația a aparut dupa publicarea unui e-mail publicat duminica de jurnaliști americani de investigație. Pentru aceasta condiționare…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican.In cursa pentru…