MIKA a lansat single-ul YO YO MIKA a lansat single-ul “YO YO”. „Am vrut sa scriu o melodie care sa te faca sa plangi și sa dansezi in același timp. O melodie care sa faca lumea, in toata asprimea ei, sa se simta mai bine. Ceva care va fi mereu acolo pentru a te consola. Am scris asta pentru tine, in timp ce asculți in camera ta sau intr-un club: nu conteaza, este vorba doar despre tine”, a declarat Mika. In continuare, el va fi co-gazduitor al festivalului Eurovision de renume mondial. In timpul finalei Eurovision din 14 mai, el va oferi ceea ce promite a fi o performanța de neuitat a hit-urilor sale și prima interpretare… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dermot Kennedy a lansat single-ul “Something To Someone”, prima piesa de la hit-ul Top 20 „Better Days” din iulie anul trecut. Acesta iși arata din nou capacitatea incredibila de a accesa o conștiința mai larga și de a se conecta cu sentimentele pe care ascultatorii din orice domeniu le pot avea. Melodie…

- Duncan Laurence a lansat single-ul „Take My Breath Away”. Noua piesa este un cover cover-ul al hitului de la Georgio Morodor și Berlin, intitulat cu același nume. Din orașelul Spijkenisse, Duncan Laurence a luat cu asalt lumea pop, cu versuri sfidator de nefiltrate, melodii de netagaduit și mult curaj.…

- Jack Savoretti a lansat single-ul “Dancing Through The Rain”. Piesa este a doua melodie noua care va fi disponibila pe Europiana Encore, o ediție speciala extinsa a albumului sau. Noul proiect va fi lansat pe 20 mai. Redata in premiera in emisiunea de dimineața de la Radio 2, „Dancing Through The Rain”…

- R3HAB a lansat piesa “My Pony”. Artistul a lansat hit dupa hit in primul trimestru al anului 2022 și nu pare ca ar dori sa se opreasca. In urma colaborarilor sale cu Dimitri Vegas & Like Mike, precum și cu Armin van Buuren, R3HAB inoveaza pentru a crea un album pop-house. Cu aceste impresionante trei…

- Cantarețul, compozitorul, producatorul și chitaristul James Bay, de trei ori nominalizat la premiile GRAMMY® și caștigator al premiului BRIT, revine cu un nou single intitulat „Give Me The Reason”. Despre noul proiect muzical, James Bay a declarat: „Mi-am dorit ca aceasta melodie sa se simta uriașa…

- Formația timișoreana The Bandits a lansat un nou single care anunța albumul de debut, piesa „Pisica“ fiind o dedicație pentru toți iubitorii de feline. „«Pisica» este de fapt un ghid de buna purtare pentru toți barbații care nu știu ce sa mai faca in relația lor cu pisica sau cu femeia iubita. Daca…

- Artistul timișorean Calin Lupu a lansat un nou single care beneficieaza și de un videoclip, „Operație pe cord deschis” avand parte de mixaj și master realizat de Razvan Marcuci. Videoul a fost realizat de Happy End Studio, iar balerina care aparein acest videoclip este Iustina Ciobanu. Fostul participant…

- Swedish House Mafia a lansat, impreuna cu Sting, single-ul “Redlight”. Piesa a inceput sa fie anunțata acum cateva luni, cand trio-ul a postat mai multe story-uri pe Instagram conținand parți din noua melodie. In ultimele doua saptmanani, Carnage și Alesso au redat piesa la spectacolele lor. Totodata,…