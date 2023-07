Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au demonstrat duminica in fata ambasadei Frantei de la Niamey, inainte de a fi dispersate cu gaze lacrimogene, in timpul unei manifestatii de sustinere a militarilor pucisti care l-au rasturnat pe presedintele ales Mohamed Bazoum in Niger.

- Ofițerii militari din Niger l-au proclamat vineri, 28 iulie, noul șef al statului pe generalul Abdourahmane Tchiani, comandantul garzii prezidentiale din Niger care l-a arestat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, transmit BBC și Reuters.Cunoscut și sub numele de Omar Tchiani, acesta a organizat o preluare…

- Soldații din Niger anunța la televiziunea naționala ca l-au inlaturat de la putere pe președintele Mohamed Bazoum, dupa ce trupele armate au blocat Palatul Prezidențial din Niamey, capitala uneia dintre cele mai instabile națiuni din lume, scrie The Guardian.

- Panica totala cu puțin timp inainte de miezul nopții de joi spre vineri, 22 / 23 iunie, intr-un bloc aflat in apropierea sediului pompierilor din Ramnicu Valcea. Oamenii au fugit din casa in pijamale.

- Sapte persoane, dintre care sase copii, au fost injunghiate de un individ la Annecy, in sud-estul Frantei, a declarat o sursa din cadrul politiei pentru Le Figaro. Potrivit acestei surse, individul a atacat copii si adulti intr-un parc din apropierea lacului Annecy, folosind un cutit. Trei dintre victime…

- In jur de 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundatii, dupa ce un baraj important din Herson, in sudul Ucrainei, a fost grav avariat marti dimineata. Unele persoane care asteptau sa fie salvate in zonele afectate au fost nevoite sa isi petreaca noaptea pe acoperisuri sau in copaci de teama…

- Doua persoane au fost transportate la spital de catre echipajele ISU BN. Un barbat și-a prins piciorul sub un utilaj. O a doua persoana a fost implicata intr-un accident rutier. In nicio ora, salvatorii din cadrul ISU BN au fost solicitați la doua accidente. Unul a avut loc in Nasaud, unde un barbat…