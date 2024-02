Mii de ovine și bovine, blocate pe un vapor, din cauza atacurilor houthi din Marea Roşie Atacurile rebelilor Houthi in Marea Rosie creeaza probleme tot mai mari pentru traficul maritim din zona, o importanta ruta pentru transportul internațional de marfuri. Printre navele blocate, se afla și un vapor cu mii de ovine și bovine, blocat in largul Australiei, la aproape o luna de cand vasul a plecat spre Israel. Nava și-a inceput traseul spre Israel pe data de 5 ianuarie si s-a intors din drum pe 20 ianuarie. La bord se afla 14.000 de oi si 2.000 de vite blocate acum pe nava, in condițiile in care in zona este foarte cald, termometrele aratand temperaturi chiar și de 40 de grade Celsius,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

