- Fostul sef al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a fost incarcerat in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a fost condamnat definitiv la opt ani de inchisoare. Mihai „Misu” Vlasov, zis „Imparatul”, isi incheie astfel socotelile cu justitia, el fiind judecat in ultimii sase ani in trei…

