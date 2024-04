Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a gazduit marți cea de-a cincea intalnire intre reprezentanții deconcentratelor județene și agenții economici. Astazi, prezentarile au fost facute de cei de la Direcția de Sanatate Publica Timiș și de la Direcția Sanitara Veterinara și Pentru Siguranța…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Argeș in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Cpt. Puica Nicolae” al Județului Argeș au placerea de a va invita sa participati la seminarul interactiv: ”Securitatea la incendiu a construcțiilor” Citește și: Sesiunea de discuții se va desfașura…

- O noua zona pe care nu s-a intervenit ani intregi a fost transformata in cadrul proiectelor derulate de administrația municipala de la Targoviște! Este vorba despre zona din proximitatea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița, de pe Calea Campulung, zona complet refacuta dupa ce și strada,…

- Pe adresa redacției noastre continua sa soseasca mesaje de felicitare cu prilejul implinirii a 30 de ani de apariție neintrerupta a „Jurnalului de Argeș”. Iar unul dintre acestea ii aparține avocatului Sorin Vișinescu, fost secretar general al Camerei de Comerț și Industrie Argeș, cititor al „Jurnalului”…

- Programul anual al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș care vizeaza informarea și instruirea agenților economici timișeni privind noutați legislative in diferite domenii de activitate continua cu seminarul organizat in colaborare cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș a organizat, ca in fiecare an, la Pitești, Gala „Femeia, manager de succes”! „Apreciez, in mod special, seriozitatea și responsabilitatea cu care doamnele fac fața provocarilor oricarui domeniu: cultural, social, politic și de business. Sunt prezențe…

- La 7 februarie a.c. dl. Iuliu Stocklosa, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a intalnit cu E.S. dl. Victor Chirila, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in Romania, la sediul ambasadei. Președintele CCIB a mulțumit domnului ambasador…

- Premierul este impresionat de dezvoltarea județului Prahova, in special in aplicațiile IT, transformarea digitala, managementul serviciului public și asigurarea securitații sociale. Prim-ministrul Phạm Minh Chinh, soția sa și delegația de rang inalt a Vietnamului au vizitat județul Prahova, pe 21…