Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile agentiilor de turism plaseaza in continuare statiunea Mamaia in topul preferintelor turistilor care vin pe litoral. Dar nu toti sunt incantati de ceea ce gasesc aici.Fara sa fie nostalgici ai vremurilor de altadata, multi observa ca sunt din ce in ce mai multe betoane si din ce in ce mai…

- Astazi, Constanta Port Business Association CPBA a semnat un Protocol de Colaborare cu EU Georgia Business Council EUGBC in cadrul evenimentului international "Maritime Business Week", desfasurat intre 26 si 28 iunie 2024 sub organizarea Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta…

- Vizita diplomatica la Primaria Municipiului Constanta Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a primit ieri vizita Excelentei Sale Do Duc Thanh, Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam in Romania.Domnul Ambasador participa in aceasta perioada la evenimentul Maritime Business Week, organizat…

- Arpad Paszkany, fost investitor la CFR Cluj, și Antoanela Patruț, iubita sa, s-au afișat alaturi de un personaj celebru in politica conservatoare americana, fiul candidatului republican la președinție Donald Trump. Donald Trump Jr, care tocmai a fost amendat cu 4 milioane de dolari in SUA, a fost in…

- Joi, 30 mai, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș a avut loc conferința profesionala cu tema Arbitrajul comercial-avantaje și practici, organizata de catre Curtea de Arbitraj de pe langa CCIA Argeș. Au fost prezenți președintele CCIA Argeș – George Caval, președinta Curții de…

- Florica Chirița, prima femeie din Romania președinte al unei camere de comerț, este invitata ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta, din perspectiva funcției de președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș despre cele mai recente schimbari din mediul de…

- In fiecare an, pe 28 aprilie, Organizatia Internationala a Muncii celebreaza Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca, zi in care se onoreaza memoria victimelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Pentru a marca acest eveniment Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta…