Stiri pe aceeasi tema

- Angajatori din județul Timiș au participat la un seminar, care a avut ca tema noutațile legislației muncii. Alaturi de mediul economic, au fost prezenți cei de la Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, care au venit atat cu prezentari ale noilor modificari, dar și cu raspunsuri la posibilele intrebari…

- In cursul acestei saptamani, la invitația Camerei de Comerț Istanbul, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a avut o intalnire de lucru cu Sekib AvdagIc, președintele Camerei de Comerț Istanbul (ICOC) și membri din conducerea organizației. Scopul principal…

- Joi, la centrul CRAFT al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, s-a desfașurat un seminar pe tema noutaților legislative și reglementarilor in domeniul obținerii Avizului și Autorizației de Securitate la Incendiu.

- Un seminar de informare și instruire a agenților economici privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare, sub genericul „Noutați și modificari legislative ale Codului Muncii. Reglementari privind securitatea și sanatatea in munca”, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura…

- Cu prilejul unei vizite facute la București in aceasta luna, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a avut mai multe intalniri cu oficiali ai guvernului, diplomați, reprezentanți ai altor camere de comerț și ai mediului de afaceri. O prima intalnire a delegației…

- La solicitarea mai multor firme timișene interesate de identificarea unor noi oportunitați pe piața din Turcia, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Istanbul, ce va avea loc in perioada 22 – 26 aprilie. Aceasta va include un forum de afaceri și intalniri…

- Una dintre activitațile Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș este și cea a Curtii de Arbitraj. Prin intermediul acesteia a continuat sa promoveze importanța soluționarii rapide a litigiilor prin instituția arbitrajului, susținand oportunitatea includerii clauzei compromisorii in toate contractele…