Delegație CCIAT, vizită de lucru la București Cu prilejul unei vizite facute la București in aceasta luna, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a avut mai multe intalniri cu oficiali ai guvernului, diplomați, reprezentanți ai altor camere de comerț și ai mediului de afaceri. O prima intalnire a delegației timișene a fost cu E.S. Ozgur Kivanc Altan, ambasadorul […] Articolul Delegație CCIAT, vizita de lucru la București a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul saptamanii trecute, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, doamna Florica Chirita, a efectuat o vizita de lucru la București, unde a avut mai multe intalniri cu inalți oficiali ai Guvernului Romaniei, corpului diplomatic strain acreditat in Romania, camere de comerț…

- La solicitarea mai multor firme timișene interesate de identificarea unor noi oportunitați pe piața din Turcia, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Istanbul, ce va avea loc in perioada 22 – 26 aprilie. Aceasta va include un forum de afaceri și intalniri…

- Anul 2023 a fost unul plin pentru Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Au fost misiuni economice in strainatate, intalniri cu ambasadorii acreditați la București, respectiv ai Romaniei in alte țari. Reprezentanții Camerei au avut 24 de intalniri, vizite, evenimente oficiale in țara și strainatate.…

- Una dintre activitațile Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș este și cea a Curtii de Arbitraj. Prin intermediul acesteia a continuat sa promoveze importanța soluționarii rapide a litigiilor prin instituția arbitrajului, susținand oportunitatea includerii clauzei compromisorii in toate contractele…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL in calitate de partener anunța incheierea proiectului „Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin programul Competențe digitale pentru angajații din IMM, operațiunea Imbunatațirea nivelului de cunoștințe /…

- KPMG Tax SRL și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza pentru agenții economici timișeni un seminar interactiv privind raportarea și taxarea CBAM, in care vor fi prezentate provocarile raportarii RO e-Factura, noile cerințe privind raportarea de sustenabilitate – Taxonomia UE CBAM…

- KPMG Tax SRL și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza pentru agenții economici timișeni un seminar interactiv privind raportarea și taxarea CBAM, in care vor fi prezentate provocarile raportarii RO e-Factura, noile cerințe privind raportarea de sustenabilitate – Taxonomia UE CBAM…

- In cursul lunii noiembrie, Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza mai multe cursuri de formare profesionala pentru companiile interesate sa iși dezvolte abilitațile și cunoștințele in domeniile de interes: – Responsabil…