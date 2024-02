Stiri pe aceeasi tema

- La invitația Camerei de Comerț Istanbul, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, insoțita de reprezentanți ai instituției, a avut in cursul acestei saptamani o intalnire de lucru cu Sekib Avdagic, președintele Camerei de Comerț Istanbul (ICOC), și membri din…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 martie, cu incepere de la ora 10, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 (etaj I), un seminar interactiv de informare și dezbateri privind noutațile fiscale cu impact major asupra…

- In cursul saptamanii trecute, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a efectuat o vizita de lucru la București. Aici a avut mai multe intalniri cu oficiali ai Guvernului Romaniei, corpului diplomatic strain acreditat in Romania, camere de comerț și asociații…

- Cu prilejul unei vizite facute la București in aceasta luna, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a avut mai multe intalniri cu oficiali ai guvernului, diplomați, reprezentanți ai altor camere de comerț și ai mediului de afaceri. O prima intalnire a delegației…

- In cursul saptamanii trecute, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, doamna Florica Chirita, a efectuat o vizita de lucru la București, unde a avut mai multe intalniri cu inalți oficiali ai Guvernului Romaniei, corpului diplomatic strain acreditat in Romania, camere de comerț…

- Anul 2023 a fost unul plin pentru Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Au fost misiuni economice in strainatate, intalniri cu ambasadorii acreditați la București, respectiv ai Romaniei in alte țari. Reprezentanții Camerei au avut 24 de intalniri, vizite, evenimente oficiale in țara și strainatate.…

- Una dintre activitațile Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș este și cea a Curtii de Arbitraj. Prin intermediul acesteia a continuat sa promoveze importanța soluționarii rapide a litigiilor prin instituția arbitrajului, susținand oportunitatea includerii clauzei compromisorii in toate contractele…