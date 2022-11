Stiri pe aceeasi tema

- Știți ce este endometrioza? Raspunsul il puteți afla joi, 24 noiembrie, la doua evenimente organizate de Asociația „Eu și Endometrioza”, in colaborare cu Primaria Municipiului Onești și cu Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, in Aula bibliotecii. De la ora 13,00, va avea loc lansarea carții „ENDOMETRIOZA…

- O noua realizare pentru judo-ul bacauan. Andrei Buga (CSM Bacau) s-a laureat vice-campion național Ne- Waza (lupta la sol) Under 18. Reușita sportivului antrenat de Aurel Chelariu a fost consemnata cu ocazia Naționalelor de profil derulate la finalul saptamanii trecute, la Izvorani. Andrei Buga a cucerit…

- Va gandiți sa cumparați un laptop HP? Firma californiana HP ofera mai multe game in portofoliul sau de laptopuri, pentru a raspunde nevoilor tuturor tipurilor de utilizatori. Putem distinge pana la patru tipuri de notebook-uri HP aflate in prezent pe piața. Laptopuri gaming Deși este un brand puternic…

- Tinerii sunt influențați de propriile alegeri, de oamenii pe care ii cunosc și admira, precum și de propriile afinitați pentru lucruri pe care ei inșiși reușesc sa le faca bine și le ofera satisfacție. A fi polițist poate fi un vis din copilarie, o simpla profesie, sau pentru majoritatea polițiștilor…

- Finala Campionatului Național Ne-waza Under 14 și Under 16 derulata la finalul saptamanii trecute, la Sibiu, a adus o noua medalie in contul SCM Bacau. Astfel, Ioana Cociorba a urcat pe treapta a treia a podiumului la Under 16, categoria de greutate +57 de kg. Și cum o veste buna nu vine niciodata neinsoțita,…

- O alta sportiva pregatita de Dorin Cruceanu la CSM- SCM Bacau, Ana-Lucia Patea a cucerit bronzul Weekend de aur pentru tanara judoka bacauana Giulia Mihai. Sportiva pregatita de Dorin Cruceanu la CSM- SCM Bacau s-a laureat campioana naționala Ne-waza Under 14 la Sibiu. Giulia a urcat pe cea mai inalta…

- In zilele de 21 septembrie, 28 septembrie, 12 octombrie și 26 octombrie 2022 in intervalele orare 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00, se vor desfașura anchetele de circulație Origine — Destinație conform cu Instrucțiunile tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație.…

- O noua reușita internaționala a judo-ului bacauan. Ștefan Buga (CSM Bacau) a cucetit medalia de bronz Under 18 la Campionatele Balcanice desfașurate la finalul saptamanii trecute, in Turcia, la Kocaeli. „Sunt foarte bucuros pentru reușita lui Ștefan, care –i premiaza munca și ambiția. Ma așteptam la…