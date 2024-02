Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 14.50: Cei doi accidentați, femeia de 33 de ani și fiul ei de 16 ani, au fost aduși de la locul accidentului de Ambulanța SMURD, la Compartimentul de Primiri Urgențe, de la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” din Barlad. Au fost imediat preluați de medicii de garda de la CPU, care inca nu au…

- NEATENȚIE… Un grav accident rutier s-a produs in urma cu cateva minute la ieșirea din Barlad spre comuna Bacani! A avut loc o coliziune intre doua mașini, cinci persoane fiind implicate. Doua dintre ele au nevoie de ingrijiri medicale, la fața locului fiind alocate o ambulanța tip EPA, tip1 B2 și o…

- NOROCOȘI… In urma cu cateva minute a avut loc un accident feroviar in comuna Grivița. Trenul care circula pe calea ferata, spre Barlad, a lovit o mașina care traversa calea ferata! Sunt doua victime, care s-au autoevacuat. Au fost trimise o ambulanța SAJ C2 și o ambulanța ISU tip B2 precum și elicopterul…

- GRAV… Azi-noapte, a avut loc un accident rutier produs pe DN24, in raza comunei Tutova. In accident a fost implicat un autoturism in care se afla doar o persoana. La sosirea pompierilor a fost gasit un autoturism rasturnat pe carosabil, victima fiind evacuata. „Detașamentul de pompieri Barlad a…

- UPDATE: Din pacate, chiar daca echipajul SAJ a ajuns cat a putut de repede la fața locului, victima accidentului rutier de la Pahnești, o femeie in varsta de 63 de ani, a fost gasita fara funcții vitale, fiind declarat decesul. STIRE INITIALA: GRAV… Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ),…

- GRAV… Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ), de la substația Huși, a intervenit in aceasta dupa-amiaza in comuna Arsura, pe raza localitații Pahnești, unde s-a produs un accident de circulație, soldat cu o victima. Din pacate, in urma impactului, persoana a suferit traumatisme grave,…

- Un barbat de 53 de ani din Ploiesti a incercat, vineri seara, sa se sinucida dupa o cearta cu iubita, el impuscandu-se cu un revolver, transmite Agerpres. Politistii Sectiei nr. 2 Ploiesti au fost sesizati de catre un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta care intervenea la o solicitare cu privire…