Mihai Tudose: „Avem o roabă de instituții. Sunt 10 oameni în subordine, în anumite locuri” Mihai Tudose a declarat ca schemele de angajare din absolut toate instituțiile sunt supraincarcate, situație care trebuie remediata, spune acesta. ”Observ ca sunt posturi bugetate și observ ca e nemulțumire mare ca ei au nevoie de 10 oameni subordine ca sa fie șefi. Ei stau și baga in schema de personal numarul necesar ca sa fie ei șefi, dar poate mai putem trai și fara șefii aștia. Am vazut ca-și pot face treaba bine și in 5 oameni, dar ei baga 10 in schema de personal ca sa fie unul șef. Nu mai merge așa! Ințeleg ca noi incercam sa facem ceva și toata lumea țipa. Toata reforma asta pe care noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

