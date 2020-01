Mihai Tecau, Omniasig: Cresterea economica nu garanteaza ca intelegem capitalismul. Mai degraba, o facem doar pe jumatate

Stiri pe aceeasi tema

- Actualul val de miscari de protest din Franta va taia 0,1 puncte procentuale din PIB-ul tarii in cursul unui trimestru, a afirmat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, transmite Reuters potrivit Agerpres. Oficialul nu a indicat la ce trimestru se refera, dar, saptamana trecuta, Banca Centrala…

- Creșterea economica pe trimestrul al treilea, revizuita in scadere. Consumul si investitiile, contribuție mai mica la PIB fața de estimari Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in usoara scadere, la 0,5% de la 0,6%, estimarea privind cresterea economiei in trimestrul III din 2019, fata…

- Intalnim in tara noastra perceptii diferite in privinta capitalismului, apreciaza Mihai Tecau, presedinte al Directoratului Omniasig Vienna Insurance Group, care, din punctul sau de vedere, presupune o piata libera, aflata intr-o permanenta concurenta,...

- Agentia Standard & Poor’s a revizuit in jos perspectiva privind economia Romaniei din cauza deficitelor bugetare in crestere si a incetinirii economice, potrivit unui comunicat remis miercuri. Ratingul creditului suveran in moneda straina si pe termen scurt a ramas la „BBB- / A-3”.

- Creșterea economica potențiala a Chinei va fi sub 6% in urmatorii cinci ani, a declarat, sambata, Liu Shijin, consilier pentru politici la banca centrala a Chinei, anunța agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax.Economia chineza ar putea crește intr-un ritm cuprins intre 5% și 6% din 2020…

- Tarile din Europa Centrala care nu respecta statul de drept risca sa afecteze inovatia si cresterea economica, pentru ca vor ramane in urma in cursa pentru atragerea de investitori straini, a declarat joi economistul sef al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Beata Javorcik,…

- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca salariul minim pe economie va creste, dar nu a precizat cuantumul cu care va fi majorat, aratand ca, in prezent, se face o analiza care ia in calcul propunerile sindicatelor si patronatelor. "Sigur ca patronatele sustin in cea mai mare parte propunerea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019 si a mentinut prognoza privind PIB-ului in 2020, se arata intr-un raport publicat de institutia financiara internationala.Conform celor mai recente previziuni ale…