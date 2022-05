Mihai Radu a câștigat „iUmor”, sezonul 12. Concurentul a plecat acasă cu marele premiu Sezonul cu numarul 12 „iUmor” a ajuns la final, iar Mihai Radu este marele caștigator. Concurentul a plecat acasa cu marele premiu in valoare de 20.000 de euro. Mihai Radu a fost ultimul semifinalist de la „iUmor”, sezonul 12. Concurentul a reușit sa impresioneze jurații cu spectacolul pe care l-a pregatit pentru seara trecuta. Mihai Radu este șofer de ridesharing in București. Concurentul și-a caștigat locul in finala acestui sezon povestindu-le juraților despre cum și-a cunoscut soția, dar și relatand o alta intamplare din viața lui de șofer. „Cred ca stilul meu de a povesti a placut publicului,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Componentele echipei de fotbal Atletic Olimpia au reusit in weekend o performanta buna, chiar de rasunet, avand in vedere valoarea adversarei, formatia bucuresteana Carmen 1937 București, ocupanta locului secund in clasament si deja promovata in liga a I-a. Jucatoarele antrenate de Iulia Mera au prestat…

- In cadrul ultimei etape a play-off-ului seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a primit pe stadionul ”Areni” vizita echipei Hușana Huși. Pentru ca nu avea practic nicio miza, jocul nu a prezentat interes pentru iubitorii jocului cu balonul rotund, doar microbiștii adevarați fiind prezenți…

- Finala sezonului 12 iUmor, difuzata duminica, 22 mai, de la ora 20.00, la Antena 1, il va avea ca invitat special pe Micutzu. Prezentatorul Romania are Roast revine pe scena iUmor pentru a bucura jurații și publicul cu un moment special de stand-up. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de stand-up din…

- Seara trecuta, in semifinala iUmor, Mihai Radu, șoferul de ridesharing din București, i-a cucerit cu numarul sau de stand-up pe Delia, Monica Birladeanu, Mihai Bendeac și Cheloo, astfel obținand ultimul locul in marea finala iUmor de duminica viitoare.In semifinala iUmor de seara trecuta, Monica Birladeanu…

- Șahistul roman Bogdan Deac a obținut prima lui victorie in runda a treia a turneului Grand Chess Tour. Runda s-a incheiat cu prima victorie din aceasta etapa a lui Bogdan Deac, in fața reprezentantului Ungariei, Richard Rapport. Partida dintre Bogdan Deac și Richard Rapport s-a disputat sambata, 7 mai…

- Deși Rapid a umilit-o luni seara pe Gaz Metan, scor 8-0, aceasta nu este cea mai mare victorie inregistrata de giuleșteni in Liga 1. In 1949, Rapidul, CFR București pe atunci, a batut CFR Cluj cu 12-2. Ramane cea mai mare victorie din istoria giuleștenilor. Cu un atac excelent pentru Liga 1, legendele…

- CS Stiinta Explorari Baia Mare a invins-o pe CS Olimpia Titanii Bucuresti cu scorul de 3-2 (25-21, 25-21, 19-25, 25-27, 15-10), luni, pe teren propriu, in ultimul sau meci din faza play-off a Diviziei A1 la volei masculin, Grupa 5-8. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…