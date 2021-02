Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 mai aduce o nunta in showzbi-ul romanesc. De data aceasta, cei care sunt hotarați sa faca pasul cel mare sunt Nick Radoi și Madalina Apostol. Dupa opt ani de relație la distanța acum cei doi se pregatesc de nunta, care inca nu se știe unde va avea loc, caci au de ales intre America și Mexic.

- Florin Ristei a tras lozul caștigator, mai ales din punct de vedere sentimental. Artistul se iubește cu Naomi Hedman, ”Pantera” de la ”X Factor”. Cei doi s-au cunoscut in cadrul show-ului de la Antena 1, unde el era jurat, iar ea concurent. S-au vazut, s-au placut, ce ramane de facut? Sa faca prezentarile…

- Dupa ce și-a luat toți fanii de pe rețelele de socializare prin surprindere, anunțand public ca a renunțat la burlacie, cerandu-și partenera in casatorie, Gheorghe Gheorghiu a revenit cu un anunț bomba! Faimosul cantareț și aleasa inimii lui, Gabriela, se pregatesc acum de nunta! Iata cum va arata fericitul…

- Fiul fostului jucator de fotbal Anghel ”Puiu” Iordanescu s-a insurat duminica, 17 ianuarie, cu aleasa inimii lui, dupa ce a cerut-o de soție in noaptea dintre ani. Fericitul eveniment a fost marcat de un mic incident. Bodyguarzii angajați sa mențina liniștea din fața bisericii au avut o altercație cu…

- Showbiz-ul romanesc de pregatește de o nunta de zile mari. Lena și Gabi Enache vor ajunge, in sfarșit, in fața altarului, dupa o logodna de patru ani. Partenera celebrului fotbalist a facut dezvaluiri, in exclusivitate la Antena Stars, despre marele eveniment. Nași vor fi chiar Anamaria Prodan și Laurențiu…

- Fiul lui Anghel Iordanescu este in culmea fericirii! Andrei și-a luat inima in dinți și a facut pasul cel mare. Tanarul și-a cerut in casatorie iubita, dar nu oricum, ci intr-un cadru cu totul și cu totul deosebit, in noaptea dintre ani!

- Ediția de vineri seara a X Factor 2020 a fost una spectaculoasa, dar tensionata. Din cei zece concurenți ai Deliei care au intrat in scena doar trei dintre ei au mers mai departe. Printre aceștia s-a aflat și Noemi Hedman. Are Florin Ristei planuri mari cu iubita lui? Aceasta ediție a fost mult așteptata…

- Roxana Dobre și Florin Salam sunt impreuna de 6 ani și au trei copii, iar in plina pandemie de coronavirus, aceștia planuiesc nunta, pe care o tot amana de ceva timp. Iubita artistului a facut primele declarații.„Da, o sa facem și nunta, in sfarșit. Pentru ca au fost momente ”nașpa” in viețile noastre…