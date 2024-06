Stiri pe aceeasi tema

Bat clopote de nunta in showbiz! Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au logodit in Veneția. Celebrul artist a publicat un filmuleț cu momentul cererii in casatorie pe rețelele sociale.

- A sosit ziua cea mare pentru Pepe și Yasmine Pascu. Cei doi se casatoresc, iar acum are loc petrecerea de nunta la un local din Capitala. Invitații sunt de seama, iar ornamentele pe care le-au folosit mirii atrag toate privirile.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Keo a marturisit ca el și Misty se pregatesc de nunta. Artistul a facut declarații despre marele eveniment din viața lui. Iata cum se ințeleg cei doi indragostiți, dupa 10 ani de relație!

- Enzo de la Chefi la cuțite și soția lui și-au promis iubire veșnica in fața lui Dumnezeu și au organizat cea mai frumoasa nunta! Cei doi au trait emoții mari și dupa o mulțime de pregatiri, au putut sa se bucure, in sfarșit, de cel mai special eveniment! Enzo Aiello și Cristina Ene au facut primele…

- Pepe și Yasmine Pascu se pregatesc sa faca marele pas in fața lui Dumnezeu. Cei doi se vor casatori religios pe data de 7 iunie, de ziua de naștere a fiului lor, Pepe Jr. Artistul a facut mai multe precizari cu privire la evenimentul mult visat!

- Au trecut cateva luni bune de zile de cand Dinu Maxer și Magdalena Chihaia traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Dupa ce a divorțat de Deea Maxer, și a suferit enorm dupa desparțire, iata ca artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Invitați in platoul Star Matina, cei doi au facut dezvaluiri…

- Anda Adam și soțul ei se casatoresc anul acesta. Cei doi au stabilit data și au inceput pregatirile pentru cel mai important moment din viața lor. Artista spune ca nu și-a dorit un eveniment restrans, așa ca vor avea 500 de invitați.

- In cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, Camelia Potec a vorbit depsre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața ei. Iata cum va arata nunta fostei sportive de performanța! Fosta gimnasta s-a gandit la rochia de mireasa pe care o va imbraca la marele eveniment.