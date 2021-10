Stiri pe aceeasi tema

- Timp de ani de zile, fostul primar Falca, președintele PNL Arad, arunca vina spre Mihai Fifor pentru orice nerealizare din Arad, indiferent de cauza sau domeniu. Gheorghe Falca acuza Guvernul PSD ca nu iubește Aradul și nu ar aloca fonduri aradenilor și promitea lapte și miere odata cu preluarea puterii…

- Caderea Guvernului Cițu nu arunca Romania in criza, cum susține PNL. Cand ai o problema, soluția e sa inlaturi cauza. De aceea, trebuie inlaturat Guvernul Cițu care a provocat cele patru crize, a afirmat deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad. „Romania este neguvernata. Este o disoluție a statului,…

- Consiliul Europei a tras un nou semnal de alarma luni in legatura reformele din sistemul judiciar ale Varsoviei, despre care sustine ca ameninta independenta justitiei din Polonia, informeaza AFP. Marea reforma judiciara introdusa in Polonia intre 2016 si 2018 de coalitia conservatoare si…

- Pentru liberalii aradeni nu mai sunt doar pesediștii de vina, ci acum sunt și useriștii. Liberalii iși acuza foștii parteneri de guvernare. In opinia lor, USR s-ar opune modernizarii unor tronsoane de drum prin fonduri primite de la Guvern. Consiliul Județean Arad intenționeaza ca pentru reabilitarea…

- Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad a anunțat ca va vota cu echipa Cițu la Congresul PNL. El a apreciat calitatea moțiunii, dar a cerut corelarea guvernarii la principiile asumate. „Aradenii, romanii care ne-au votat așteapta reforme radicale, vor un guvern liberal pus pe treaba, cu…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza in perioada 2-5 septembrie 2021 la Expo Arad, cea de-a 31-a editie a targului international de agricultura, industrie alimentara si ambalaje Agromalim, unul dintre cele mai importante evenimente in domeniul agriculturii din Romania.…

- Prezența USR-Plus alaturi de PNL la guvernare, dupa ce au aparut in spațiul public detaliile legate atat de condamnarea penala in SUA a premierului Cițu cat și despre faptul ca o banca americana a deschis o acțiune in instanța pentru a recupera banii pe care Cițu ii datora, combate temele de campanie…

- PSD solicita liderilor Coaliției de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR sa se intruneasca de urgența pentru a dispune demiterea a ministrului Transporturilor, Catalin Drula și a directorului CFR Calatori, Ovidiu Vizante. „Este inacceptabil ca aceste doua personaje sa mai ramana in funcție dupa modul catastrofal…