- Primarul Mihai Chirica s-a plans joi, in cadrul unei conferinte de presa, de modalitatea in care a fost efectuata descinderea care a avut loc miercuri la Primaria Iasi, in urma careia aproape tot aparatul administrativ a fost dus la audieri, in conditiile in care procurorii DIICOT au venit insotiti…

- Fostul viceprimar Gabriel Harabagiu a strans aproape 40.000 de euro la petrecerea de botez pe pe care a organizat-o anul trecut, in luna august. La cumetria care a avut loc la Castel au participat dezvoltatori ieseni, afaceristi locali si sefi din Primaria Iasi. Cu cateva luni inainte, Harabagiu a cumparat…