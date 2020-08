Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca din punctul sau de vedere nu este traseist politic intrucat nu a plecat din PSD, ci a fost exclus, iar despre recenta sa intrare in PNL el a subliniat ca are dreptul sa-si aleaga "mireasa potrivita". "Stiu ca…

- Fostul premier Dacian Cioloș a transmis luni critici dure la adresa liberalilor, dupa ce zeci de primari PSD au sarit in barca PNL.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune (surse) „Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, zice urmatoarele: „Da, PNL iși dorește sa scape de toate relicvele…

- "Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, zice urmatoarele: «Da, PNL isi doreste sa scape de toate relicvele radioactive ale PSD». Cine candideaza la Primaria Iasului? Mihai Chirica, fost sef de la PSD. Las la o parte disonanta cognitiva a acestui domn care a ajuns ministrul Mediului si in acelasi timp sustinator…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, lanseaza un atac dur la adresa ministrului Mediului, Costel Alexe, pe care îl acuza de ipocrizie, dupa ce acesta a spus ca "PNL îsi doreste sa scape de toate relicvele radioactive ale PSD”. Liderul PLUS se întreaba daca nu ar fi mai corect fata…

- Candidatii USR-PLUS au avut sustinut o conferinta. Marius Bodea le-a reprosat in termeni duri ministrului Costel Alexe si presedintelui CJ Maricel Popa ca Aeroportul Iasi este singurul care lipseste din Planul de Investitii in aerogarile din Romania. La randul ei, Cosette Chichirau i-a reprosat primarului…

- Peste 100 de membri ai PNL au participat, duminica, la Iasi, la o sedinta la care au validat candidatura lui Mihai Chirica la Primaria Iași, întrunirea având loc în cortul unui restaurant, fara ca toți participantii sa poarte masti de protectie sau sa respecte distanța minima, potrivit…