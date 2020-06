Migranți ascunși printre piese de mașini, într-o dubă, prinși de polițiștii de frontieră Polițiștii de frontiera de la Nadlac au prins 21 de cetațeni din Siria și Palestina, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, ascunși intr-o duba condusa de un bulgar. Este vorba despre 16 barbați, 3 femei si 2 minori care intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei. Adultii au varste cuprinse intre 18 […] Articolul Migranți ascunși printre piese de mașini, intr-o duba, prinși de polițiștii de frontiera a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

