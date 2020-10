Stiri pe aceeasi tema

- Maratonul orasului Tokyo a fost reprogramat anul viitor din primavara in toamna, din cauza preocuparii privind pandemia de coronavirus, relateaza agentia Kyodo. Organizatoarea cursei, Tokyo Marathon Foundation (TMF), are programata vineri o reuniune in care se va aproba oficial decizia…

- Primaria comunei Negreni anunța ca Targul de Toamna de la Negreni (Targul de la Fechetau) nu va avea loc in acest an.Primaria din Negreni anunța ca ”avand in vedere situațiile create de pandemia coronavirus (COVID-19) și de masurile de prevenire și combatere a efectelor prevazute in actele legislative…

- Targul de Toamna de la Galați se va desfașura virtual. Organizatorii vor monta un ecran uriaș pe care vor rula imagini de la edițiile precedente al tradiționalului targ. Evenimentul va ține doua zile la Piața Centrala din orașul Galați, informeaza Mediafax.roTargul de Toamna, la care participa…

- Vacanta de toamna ar putea fi prelungita din cauza alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie. In loc de noua zile, cum este prevazut, elevii ar putea sa stea acasa zece zile. In cadrul unei emisiuni televizate, ministrul Educatiei, Igor Sarov, a explicat ca, dupa scrutin, va fi nevoie de dezinfectarea…

- La nivelul judetului Iasi nu a fost inregistrat, la filtrul epidemiologic, niciun candidat cu temperatura de peste 37.3 ̊C. In ceea ce priveste situatia la nivel national, au participat 22.187 de candidati la cea de-a doua proba scrisa a bacalaureatului din sesiunea de toamna dintr-un total de 28.247…

- Crescatorii de animale platesc mai mult pentru furaje din cauza secetei si au costuri in plus cu igiena, pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2. Pe piata carnii, in schimb, nu se anunta scumpiri majore. Preturile mezelurilor nu ar trebui sa creasca, arata un studiu.

- Show-ul Vocea Romaniei nu mai apare in grila de toamna, pentru prima data in zece ani, fiind amanat de Pro TV, din cauza pandemiei de coronavirus. „Confirmam faptul ca Vocea Romaniei nu va face parte din grila de toamna. Ținand cont de contextul actual am decis sa anulam castingul și filmarile pentru…

- Riul Lapusna, afluent de stinga al riului Prut, izvoraște la 1,5 km de s. Varzaresti, raionul Nisporeni, la confluenta a trei vilcele, la altitudinea de 305 m deasupra nivelului marii. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, lungimea riului este de 74,3 km, gura de varsare se afla la 1 km nord-vest de…