Microsoft investeşte 1,5 miliarde de dolari în firma de inteligenţă artificială G42, care se confruntă cu controlul SUA pentru legăturile cu China Presedintele Microsoft Brad Smith se va alatura consiliului de administratie al G42. Investitia extinde un parteneriat existent intre cele doua companii, Microsoft luand acum un pachet minoritar de actiuni la G42. G42 isi va rula aplicatiile si serviciile AI pe serviciul cloud Microsoft Azure si va implementa ofertele de cloud ale Microsoft. G42 ruleaza centre de date si vinde aplicatii AI. Compania a dezvoltat un model de limba araba mare numit Jais, care va fi oferit prin Azure. Legaturile G42 cu China sunt in atentia Statelor Unite. Acordul in sine este extrem de neobisnuit. Parteneriatul comercial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

