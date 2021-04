Mica avere strânsă în pandemie de Ioana Mihăilă, propusă ministru al Sănătății de USR-PLUS Criza sanitara din ultimul an nu a afectat afacerile familiei Ioanei Mihaila, propusa de USR – PLUS la conducerea Ministerului Sanatații. Firmele controlate de familia ei au produs dividende de peste jumatate de milion de lei. Ioana Mihaila (foto dreapta) a obținut in 2020 dividende de 137.000 de lei de la Dermalite SRL, compania medicala la care este acționar principal. Marius Mihaila, soțul ei, a obținut 383.000 de lei de la Osteoprotect SRL, firma pe care o controleaza. Un rezultat bun, pentru un an de criza, și doar puțin mai slab fața de 2019. Atunci, Dermalite oferea dividende de 143.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

