Mexicul vrea renegocierea acordului comercial semnat cu Statele Unite Mexicul vrea sa aduca amendamente noului acord de liber-schimb cu Statele Unite si Canada privind otelul si aluminiul, a afirmat duminica ministrul afacerilor externe, Marcelo Ebrard, potrivit La Libre Belgique, citat de Rador.



Dispozitia privind otelul ar pune Mexicul &"într-o situatie foarte dezavantajoasa&", a afirmat Marcelo Ebrard, în timpul unei întâlniri cu senatorii. Termenii acordului AEUMC, noua titulatura a tratatului de liber-schimb semnat în noiembrie 2018 de Mexic, Statele Unite si Canada, impun Mexicului sa se aprovizioneze cu otel, necesar industriei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

