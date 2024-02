Spania, singura dintre marile țări occidentale care își va menține ajutorul acordat UNRWA în Palestina Continuitatea Agenției ONU pentru Refugiați Palestinieni (UNRWA) atarna de un fir. Un total de 16 țari și-au inghețat contribuțiile in așteptarea rezultatului anchetei privind o duzina de angajați care ar fi colaborat cu Hamas și au participat la atacurile din 7 octombrie impotriva Israelului. Printre tarile care si-au suspendat finantarea se numara puteri precum Statele Unite, Germania, Franta, Italia si Japonia. Intre timp, Spania, obișnuita de luni de zile sa mențina o poziție diferita in deciziile care au legatura cu conflictul, a decis sa iși mențina contribuția in timp ce "urmareste indeaproape"… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

