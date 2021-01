Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul este pregatit sa ofere azil politic lui Julian Assange si saluta decizia judecatorului britanic de a refuza extradarea fondatorului WikiLeaks catre SUA, care doresc sa-l judece pentru spionaj, a declarat luni presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, citat de Reuters si AFP. 'Assange…

- Justitia britanica a respins luni cererea de extradare in SUA a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in legatura cu acuzatii de spionaj pentru care risca o pedeapsa de 175 de ani de inchisoare, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Judecatoarea Vanessa Baraitser de la Tribunalul…

- Guvernul Mexicului a anuntat ca va demara joi vaccinarile impotriva COVID-19, imunizand intr-o prima etapa personalul din domeniul sanitar dupa sosirea primului lot de doze in aceasta tara care se confrunta cu o crestere a numarului de infectari, informeaza Reuters. ''De maine,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apararii sa semneze un acord cu Sudanul pentru construirea unei baze logistice ruse in tara africana, informeaza agentia de presa TASS, citata de Reuters. Rusia intentioneaza sa creeze un centru logistic pentru marina sa militara in Sudan. Personalul…